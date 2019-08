Cronaca 1220

Padre e figlio morti in un incidente, erano titolari di un'impresa edile: stavano tornando a Gela per il Ferragosto

Una famiglia distrutta lungo l'autostrada del Mediterraneo. A bordo dell'auto, c'era un altro componente della famiglia adesso ricoverato con diverse lesioni

Redazione

10 Agosto 2019 17:09

Gianluca Martines, il 37enne di Gela morto insieme al padre in un incidente stradale verificatosi sull'autostrada del Mediterraneo, la A2, tra gli svincoli di Eboli e Campagna in provincia di Salerno, in direzione Sud (Villa San Giovanni), era titolare di un’impresa edile. I due stavano rientrando a Gela da Roma. L’incidente è avvenuto probabilmente a causa di uno sbandamento del mezzo, forse determinato da un colpo di sonno. Lo schianto, al chilometro 39,600 dell'autostrada. Con loro, sul sedile posteriore, c'era anche l'altro figlio di 44 anni, ricoverato in ospedale con diverse lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Nell'incidente coinvolta soltanto la vettura, una Citroen sulla quale viaggiavano i componenti della famiglia siciliana. Il 37enne è morto sul colpo. Il padre, invece, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

