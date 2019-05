Cronaca 2207

Padre e figlio di Sommatino travolti da un'auto: il piccolo sottoposto ad intervento d'urgenza

Il padre si era gettato per salvare il piccolino evitando così il peggio. Questa mattina però per il bimbo di 7 anni si è reso necessario un intervento

Rita Cinardi

20 Maggio 2019 18:31

E' stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico di urgenza il bimbo di 7 anni travolto da un'auto sabato pomeriggio insieme al papà a Sommatino. Quest'ultimo gettandosi per salvare il piccolo ha evitato il peggio. Il bimbo nella caduta avrebbe battutto la testa. Se in un primo momento le sue condizioni non destavano particolare allarme questa mattina si sarebbero aggravate di colpo. In tarda mattinata il bimbo è stato sottoposto ad un delicato intervento di Neurochirurgia, per ridurre l'ematoma epidurale. Grazie alla bravura dei neurochirurghi Raffaele Alessandrello e Francesco Nobile e dei due rianimatori presenti in sala, Salvino Asaro e Rita D'Ippolito, il bimbo ha superato l'intervento. Il tutto è stato coordinato dal primario di Antestesia e Rianimazione, Giancarlo Foresta, il primario di Neurochirurgia Roberto Battaglia e il primario di Pediatria Giuseppe Cavaleri. Adesso il piccolo è ricoverato in Neurochirurgia in condizioni stabili. Il padre del bimbo, che ha riportato diversi traumi, si trova invece ricoverato nel reparto di Osservazione Breve Intensiva.

E' stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico di urgenza il bimbo di 7 anni travolto da un'auto sabato pomeriggio insieme al papà a Sommatino. Quest'ultimo gettandosi per salvare il piccolo ha evitato il peggio. Il bimbo nella caduta avrebbe battutto la testa. Se in un primo momento le sue condizioni non destavano particolare allarme questa mattina si sarebbero aggravate di colpo. In tarda mattinata il bimbo è stato sottoposto ad un delicato intervento di Neurochirurgia, per ridurre l'ematoma epidurale. Grazie alla bravura dei neurochirurghi Raffaele Alessandrello e Francesco Nobile e dei due rianimatori presenti in sala, Salvino Asaro e Rita D'Ippolito, il bimbo ha superato l'intervento. Il tutto è stato coordinato dal primario di Antestesia e Rianimazione, Giancarlo Foresta, il primario di Neurochirurgia Roberto Battaglia e il primario di Pediatria Giuseppe Cavaleri. Adesso il piccolo è ricoverato in Neurochirurgia in condizioni stabili. Il padre del bimbo, che ha riportato diversi traumi, si trova invece ricoverato nel reparto di Osservazione Breve Intensiva.

Picchia un alunno e fa leggere in classe il diario di Anna Frank, bufera su una maestra sospesa per due giorni

News Successiva Gela, madre si rifiuta di far vedere il bimbo all'ex marito: condannata a risarcire entrambi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews