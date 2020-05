Politica 823

Pacchetto turismo, bonus da 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore ai 40mila euro

Lo ha annunciato il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, illustrando il decreto "rilancio" approvato per far ripartire il Paese

Redazione

13 Maggio 2020 21:04

"E' "corposo" secondo quanto riferito dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte in conferenza stampa convocata per illustrare il decreto Rilancio, il pacchetto turismo, con un tax credit "fino a 500 euro per tutte le famiglie con Isee inferiore a 40mila euro. La prima rata Imu è abbonata per alberghi e stabilimenti balneari. Ristoranti e bar potranno occupare suolo pubblico non pagando la Tosap anche grazie alla collaborazione con Anci. E c'è un occhio di attenzione per i nostri artisti". Per l'occupazione di suolo pubblico "Bar e ristoranti non pagheranno la Tosap, grazie alla collaborazione con l'Anci.

