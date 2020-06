Cronaca 666

Caltanissetta. Ospedale Sant'Elia, una lettrice reclama: "Caos al Cup e numero per le prenotazioni sempre occupato"

Pubblichiamo di seguito una nota inviata ieri da una nostra lettrice Angelina F.

Redazione

16 Giugno 2020 08:43

"Oggi caos al CUP dell''Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Almeno 40 persone e in situazione di NON sicurezza anti covid i cui animi si sono scaldati quando sono andati in tilt tutti i terminali per un paio di ore, paralizzando tutte le attività. Si assicurano le urgenze, ma non si trova nessun volontario che indirizza o orienta l'utenza che è costretta a vagare per i reparti e a fare la spola più volte dai reparti al Cup per il ticket e per prenotazioni. Io stessa che avevo la prenotazione per le ore 8,32 mi illudevo di ritrovarmi da sola o quasi nella sala d'aspetto indicatami e lì mi sono ritrovata gomito a gomito con almeno una ventina di persone e a questi si aggiungevano con priorità gente mandata dal Pronto Soccorso e ricoverati provenienti dai reparti.

Nell'Ospedale siciliano Sant'Elia, fiore all'occhiello, terzo Polo Corona Virus, si soffre sempre dei soliti disservizi, code e disorganizzazione che, purtroppo, potrebbe portare, paradossalmente, ad un diffondersi del famigerato virus. Per non parlare del nuovo numero telefonico per le prenotazioni 0934 506506 che è quasi sempre occupato fino all'orario di chiusura , quando "finalmente " cambia la registrazione con gli orari di apertura e chiusura. Oggi dopo un'intera mattinata a chiamare mi hanno risposto alle 13.05". Angelina F.



