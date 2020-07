Politica 427

Ospedale Sant'Elia, la consigliera comunale Falcone: "Soddisfatti della riattivazione di alcuni reparti"

Lunedì il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone ha tenuto una videoconferenza con il sindaco e la sesta commissione consiliare

Redazione

15 Luglio 2020 07:42

Con grande soddisfazione ieri (l'altro ieri per chi legge, ndr) abbiamo appreso durante la conferenza dei sindaci, trasmessa in videoconferenza anche alla presenza della sesta commissione consiliare sanità, invitata dal Sindaco Gambino coordinatore della conferenza, della riapertura e riattivazione dei reparti che sono stati accorpati durante il periodo covid presso l'ospedale S'Elia. È noto a tutti , i disagi che i pazienti hanno vissuto per alcuni mesi, e che speriamo siano adesso solo un brutto ricordo. Un grazie va alla mobilitazione attuata dalle associazioni Ail e associazione delle emoglobinopatie, per ciò che concerne la problematica inerenti l'accorpamento dell'ematologia e oncologia. Sono grata anche all'associazione dei malati di Broncopatia ostruttiva, che ha tenuto alta la guardia rispetto all'accorpamento del reparto Pneumologia e malattie infettive. Il Dott. Caltagirone ha anche annunciato che i servizi di riabilitazione con i relativi ambulatori, torneranno ad occupare la sua sede naturale, la rsa di via Luigi Monaco. Fortunatamente in sanità finalmente arrivano le buone notizie, ed è per questo che quanto detto dalla direzione strategica provoca sollievo e rincuora la popolazione. La mobilitazione attuata dalle istituzioni e anche dalla sesta commissione comunale, dai pazienti e dalle loro famiglie, in questo periodo, ha contribuito a raggiungere tale risoluzione, poiché sono convinta che per ciò che riguarda la salute, non può esserci né gioco delle parti o contrapposizione di schieramenti. La salute è di tutti, e non ha e non deve avere colore politico. Attendiamo con ansia adesso la realizzazione di ciò che il dottor Caltagirone ha ieri annunciato e, per questo lo ringraziamo assieme alla direzione strategica, per ciò che verrà attuato da qui a qualche giorno.

Tilde Falcone consigliere comunale di Caltanissetta gruppo diventerà bellissima



