Ospedale "Maddalena Raimondi", interviene Claudio Fava: "Nessuna ragione per chiudere la struttura"

Lo dichiara il presidente della commissione antimafia e anticorruzione dell'Ars Claudio Fava

Redazione

27 Aprile 2020 16:39

“La drammatica esperienza della pandemia in corso dovrebbe averci messo in guardia sui rischi dell'impoverimento del tessuto sanitario e ospedaliero regionale. Una lezione che non pare essere stata recepita se, come si apprende, si vuole procedere verso una sostanziale dismissione della struttura ospedaliera “Maddalena Raimondi” di San Cataldo in provincia di Caltanissetta”. Lo dichiara il presidente della commissione antimafia e anticorruzione dell'Ars Claudio Fava. “Non troviamo nessuna logica giustificazione nella chiusura di una struttura- continua Fava- che andrebbe, semmai, potenziata”

