Ospedale Longo di Mussomeli, riapre il reparto di chirurgia. Mancuso (FI): "Missione compiuta"

Il reparto di chirurgia riaprirà il 10 agosto. Adesso le forze saranno concentrate sulla riapertura del reparto di pediatria

Redazione

04 Agosto 2020 13:00

“Finalmente da giorno 10 agosto sarà riaperto il reparto di chirurgia dell’Ospedale Longo di Mussomeli. Mi compiaccio del lavoro svolto dal personale sanitario e dalla direzione strategica per rimettere in moto la chirurgia. Il prossimo appuntamento sarà la riapertura del reparto di pediatria. Il nosocomio di Mussomeli è il fiore all’occhiello del Vallone, che deve essere rilanciato, certi che la direzione sanitaria generale e amministrativa dell’Asp interverrà, considerato che il disagio sino ad oggi arrecato è stato enorme. Ricordo che anche per interventi chirurgici di piccola entità, i cittadini hanno dovuto spostarsi percorrendo centinaia di chilometri per ricevere la dovuta assistenza sanitaria”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Michele Mancuso, in merito alla riapertura del reparto di chirurgia dell'ospedale di Longo di Mussomeli, chiuso sotto il regime di lockdown a causa della pandemia da Covid-19.“Adesso – conclude il Coordinatore di Forza Italia nella provincia di Caltanissetta – le forze saranno concentrate sulla fondamentale riapertura del reparto di pediatria, da troppo tempo chiuso, ma necessario per garantire sia un servizio essenziale che strutturale, in funzione del rilancio dell’Ospedale”.



