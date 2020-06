Salute 53

Mussomeli, il Nursind: soddisfatti per riapertura Lungodegenza e Oculistica, ora si intervenga su Chirurgia

L’occasione giunge propizia per invitare il management di via Cusmano di poter intervenire anche sulla riapertura della Chirurgia, reparto nevralgico per la sicurezza della popolazione del Vallone.

Redazione

30 Giugno 2020 21:20

“Bene la riapertura di Oculistica e della Lungodegenza, ora riaprire anche la Chirurgia”. Lo scrive in una nota la segreteria aziendale Nursind dell’ospedale Longo di Mussomeli di concerto con la segreteria territoriale di Caltanissetta. “Abbiamo appreso con soddisfazione la recente notizia della prossima riapertura della Lungodenza e del Cal (centro di assistenza) di Oculistica – afferma il sindacato - segno della volontà del management di voler potenziare e fare ripartire il nosocomio mussomelese. L’occasione giunge propizia per invitare il management di via Cusmano di poter intervenire anche sulla riapertura della Chirurgia, reparto nevralgico per la sicurezza della popolazione del Vallone. Siamo in piena estate e, statisticamente, questo è sempre stato il periodo in cui aumentano i casi di traumi che, speriamo mai, possono necessitare di un reparto di chirurgia funzionante per le emergenze. Riteniamo l’apertura della Chirurgia una priorità improcrastinabile”.



“Bene la riapertura di Oculistica e della Lungodegenza, ora riaprire anche la Chirurgia”. Lo scrive in una nota la segreteria aziendale Nursind dell’ospedale Longo di Mussomeli di concerto con la segreteria territoriale di Caltanissetta. “Abbiamo appreso con soddisfazione la recente notizia della prossima riapertura della Lungodenza e del Cal (centro di assistenza) di Oculistica – afferma il sindacato - segno della volontà del management di voler potenziare e fare ripartire il nosocomio mussomelese. L’occasione giunge propizia per invitare il management di via Cusmano di poter intervenire anche sulla riapertura della Chirurgia, reparto nevralgico per la sicurezza della popolazione del Vallone. Siamo in piena estate e, statisticamente, questo è sempre stato il periodo in cui aumentano i casi di traumi che, speriamo mai, possono necessitare di un reparto di chirurgia funzionante per le emergenze. Riteniamo l’apertura della Chirurgia una priorità improcrastinabile”.



News Successiva Mussomeli, crisi respiratorie: l'Hodierna con una stampante 3D realizza la valvola per usare le maschere Decathlon

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare