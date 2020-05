Cronaca 273

Ospedale Caltanissetta, il Nursind: rammaricati per dimissioni Di Mattia, azienda acceleri concorso e ricopra subito questo posto

"Preoccupati - scrive il sindacato - perché perdiamo un sicuro punto di riferimento all’interno del presidio ospedaliero"

Redazione

23 Maggio 2020 11:52

Il direttore medico dell’ospedale S.Elia di Caltanissetta, Lino Di Mattia, ha rassegnato ieri le dimissioni. Era in carica da novembre del 2019. Il segretario del Nursind, Giuseppe Provinzano, esprime “rammarico per le dimissioni e nel contempo siamo preoccupati perchè perdiamo un sicuro punto di riferimento all’interno del presidio ospedaliero”.Le motivazioni sono legate "all’insostenibilità dei troppi incarichi, compreso quello legato all’emergenza Covid, e principalmente per motivi personali e familiari e di non essere nelle condizioni di accettare un eventuale proseguo di sostituzione del direttore medico di presidio il cui termine scade il 31 maggio 2020. Lo spirito vuole essere di onestà intellettuale e morale nei confronti dell’azienda, per la quale il sottoscritto si è sempre speso e continuerà a spendersi". Parole utilizzate dal dottor Di Mattia nella lettera inviata alla Direzione strategica dell’Asp.

“Come Nursind sindacato delle professioni infermieristiche – ribadisce Provinzano - siamo rammaricati. Una persona perbene, educata e preparata, che probabilmente per il suo lavoro svolto in silenzio e con l'abnegazione quotidiana nei confronti dell’utenza e dell’amministrazione, non è stato ben compreso. Ancora una volta chi purtroppo pagherà dazio saranno i cittadini nisseni ed il personale. Ci auguriamo che la Direzione strategica, guidata dal direttore generale, Alessandro Caltagirone, si adoperi immediatamente per accelerare i tempi del concorso e che nel frattempo il suo posto venga ricoperto da un professionista altrettanto esperto, capace, a ricoprire il vuoto lasciato da Di Mattia”.



