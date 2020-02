Eventi 176

Ortofrutta, Regione presente con venti aziende a Fruit Logistica di Berlino. La Sicilia esporrà le sue produzioni di qualità

la Sicilia vanta uno spazio di ben 257 metri quadri e una presenza di 21 espositori: 5 Consorzi di tutela

04 Febbraio 2020 16:44

Si apre domani(mercoledì 5 febbraio) a Berlino Fruit Logistica 2020, salone leader a livello globale per il commercio ortofrutticolo. All’interno dell’area - presso il centro fieristico “Messe Berlin GmbH” - che conta circa 137 mila metri quadri e oltre tremila espositori provenienti da 90 Paesi, la Sicilia vanta uno spazio di ben 257 metri quadri e una presenza di 21 espositori: 5 Consorzi di tutela (Arancia rossa di Sicilia, Carota novella di Ispica; Arancia di Ribera Dop; Limone interdonato Igp; Uva da tavola di Mazzarrone Igp) e 16 fra organizzazioni di produttori, aziende in biologico e commerciali, che presenteranno il meglio delle loro produzioni di qualità.



«Si tratta – evidenzia il governatore della Sicilia Nello Musumeci – di una straordinaria opportunità che la Regione mette a disposizione delle aziende isolane per creare e sviluppare rapporti commerciali internazionali».



Anche quest’anno ricorre il motivo del “Mercato”, evocato attraverso vele e luminarie, inteso come uno spazio a cielo aperto, dove la domanda incontra l’offerta, allestito grazie al lavoro sinergico realizzato dal governo Musumeci. Accanto al tema del mercato, il richiamo al carretto siciliano, inteso non soltanto come elemento identitario, ma come strumento storicamente funzionale al commercio.

«Fruit logistica – afferma l’assessore per l’Agricoltura Edy Bandiera –rappresenta senz’altro una grande vetrina per le aziende siciliane, come testimoniato dai risultati commerciali realizzati lo scorso anno dalle realtà siciliane partecipanti, che, con il sostegno della Regione, anche quest’anno, avranno l’opportunità di confrontarsi a livello produttivo e commerciale con stakeholders provenienti da tutto il mondo, aprendosi così a potenziali nuovi mercati internazionali dell’ortofrutta. Puntiamo su qualità e rappresentatività dei prodotti siciliani che, grazie alle loro indiscusse qualità organolettiche e proprietà salutistiche, incontrano le attese dei mercati internazionali, che sempre di più premiano le eccellenze siciliane».



Di seguito le 16 aziende siciliane, selezionate con avviso pubblico, che parteciperanno, oltre ai cinque Consorzi di tutela, a Fruit Logistica 2020: Abiomed, Colle d’Oro, Consozio. Euroagrumi, Albabio, Platinum, Cai, La Deliziosa, Eccellenza di Sicilia, Il Tardivo di Ciaculli, Fonteverde, Econatura, Pach.Ita, Pasam Agrumi, Donnalucata, Biorto Ibleo, Distretto Agrumi di Sicilia.







