Orrore a Trapani, trovato il cadavere di un neonato: sul corpo del piccolo segni di violenza

Il cadavere del piccolo è stato ritrovato in un in un complesso residenziale alla periferia della città. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato

06 Novembre 2020

Il cadavere di un neonato è stato trovato alla periferia di Trapani. Sul luogo sono presenti gli agenti del commissariato di polizia e il reparto della Scientifica. A segnalare il ritrovamento è stato un abitante di un complesso residenziale in via Francesco De Stefano, dove il piccolo senza vita è stato abbandonato all'interno di un sacchetto di plastica.Secondo i primi riscontri, il neonato è stato ritrovato con il cranio fracassato ed il cordone ombelicale ancora attaccato. L’ipotesi terribile è che il piccolo sia stato lanciato dalla finestra.

La madre è stata individuata dagli agenti della Squadra Mobile di Trapani. Si tratta di una ragazza minorenne che vive con i genitori e sul caso - apprende l’AGI da fonti giudiziarie - la procura minorile di Palermo ha aperto un fascicolo d’indagine.

Sono ancora in corso i rilievi della Scientifica sul luogo del ritrovamento.



Neonato trovato morto a Trapani, aveva il cranio fracassato: forse lanciato dalla finestra. La madre è una 17enne

