Orrore a Torrenova, cane picchiato e sepolto vivo: il sindaco sporge denuncia

L’intera comunità, il sindaco Salvatore Castrovinci, ma anche tutti i Comuni vicini hanno condannato aspramente l’atroce gesto

09 Giugno 2020 08:48

È successo ieri mattina, a Torrenova, in un terreno, in prossimità della piazza Autonomia Siciliana. Un cane è stato sotterrato vivo dopo essere stato picchiato e colpito più volte in testa con una zappa. L'animale è stata soccorso e aiutato da alcune persone che abitano nelle vicinanze, che sentendo dei strani latrati sono prontamente intervenuti, salvandogli la vita.Il cane era in condizioni drammatiche, ma è ancora vivo e ha lottato con tutte le sue forze per sopravvivere. Il cane, un meticcio, è stato sottoposto alle cure del veterinario e adesso è fuori pericolo. Presumibilmente il suo padrone voleva liberarsi di lui nel modo più atroce, oppure si è trattato di una crudele bravata.

L’intera comunità, il sindaco Salvatore Castrovinci, ma anche tutti i Comuni vicini hanno condannato aspramente l’atroce gesto ed i maltrattamenti subìti dalla povera bestia indifesa. Il sindaco Salvatore Castrovinci, ha preannunciato l’intenzione di presentare una denuncia contro ignoti, per cercare di identificare il colpevole di questa azione disumana. (Francesca Alascia, Gds.it)



