Orrore a Bagheria: Angela Maria Corona fatta a pezzi, non si trova la testa della donna

La donna è stata mutilata, fatta a pezzi dai suoi assassini. Per questo non è ancora stato possibile fare l'autopsia

Redazione

24 Aprile 2020 09:25

Decapitata ma la sua testa non si trova. Le indagini sul terribile omicidio di Angela Maria Corona che hanno portato all'arresto della nipote e di due sicari, svelano un crescendo di orrori, come raccontato da Virgilio Fagone sul Giornale di Sicilia in edicola. La donna è stata mutilata, fatta a pezzi dai suoi assassini, e a una settimana dal ritrovamento dei suoi resti disseminati sotto a un ponte di campagna lungo la strada provinciale che da Bagheria porta a Ciminna, non è stato ancora possibile effettuare l'autopsia.

Mancano troppi pezzi del corpo della signora di Bagheria e i medici legali del Policlinico attendono che altre parti, a cominciare dalla testa, vengano recuperate per compiere l'esame e tentare di spiegare come Angela Maria Corona, 47 anni, sia stata uccisa.



