Ornella Muti in mini shorts a 65 anni sorprende il popolo dei social

Capo coperto da un foulard e occhiali scuri, la Muti sembra una vera e propria diva anni '60

Redazione

26 Giugno 2020 08:33

A 65 anni Ornella Muti stupisce i suoi fan con una foto in mini shorts.Pioggia di complimenti da parte del popolo del web per l'attrice che appare in forma smagliante. Capo coperto da un foulard e occhiali scuri, la Muti sembra una vera e propria diva anni '60.

Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli è nata a Roma il 9 marzo 1955.

Annoverata tra le più autorevoli e note attrici italiane, ha vinto numerosi premi.

Nella sua carriera ha interpretato vari generi, lavorando al fianco di registi come Damiano Damiani, Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri, Carlo Verdone, Ettore Scola, John Landis, Francesca Archibugi, Woody Allen e Paolo Virzì.



