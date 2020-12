Cronaca 499

Organizzano una festa a Siculiana e postano le foto sui social: multate 42 persone

Multe da 400 euro per ciascun partecipante alla festa per aver determinato, in violazione di quanto prescritto dalle normative anti-Covid, assembramenti

Redazione

05 Dicembre 2020 11:09

Non soltanto hanno organizzato e partecipato – all’esordio della ritrovata zona «gialla» – ad una festa, ma per non scordare quei momenti, hanno realizzato e postato video e fotografie sui social. Immagini che, riguardando un numero così alto di cittadini, non sono passate inosservate ai militari dell’Arma della stazione di Siculiana.I carabinieri, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, con pazienza, hanno identificato i partecipanti alla festa e, alla fine, nella giornata di ieri, hanno elevato 42 sanzioni elevate. Multe da 400 euro per ciascun partecipante alla festa per aver determinato, in violazione di quanto prescritto dalle normative anti-Covid, assembramenti. Perché che la Sicilia sia zona «arancione» o «gialla» il divieto di assembramento è rimasto.(Concetta Rizzo, Gds)



