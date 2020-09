Attualita 291

Ordine Medici Caltanissetta, dal 12 al 14 settembre le votazioni per rinnovo organi istituzionali

Gli oltre 1.800 iscritti all’OMCeO di Caltanissetta saranno chiamati alle urne

08 Settembre 2020 08:52

Medici al voto nella provincia di Caltanissetta per rinnovare il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, la commissione Odontoiatri e i componenti del Collegio dei revisori per il quadriennio 2021-2024.

Gli oltre 1.800 iscritti all’OMCeO di Caltanissetta saranno chiamati alle urne sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 settembre dalle ore 9 alle ore 20 presso il seggio istituito nella sede dell’Ordine in via Enrico Medi 1, nel capoluogo nisseno.



A seguito dell’introduzione del nuovo regolamento previsto dalla legge di riforma degli Ordini professionali sanitari, il voto potrà essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi nella lista. Il voto potrà, inoltre, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella lista.

La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti.



