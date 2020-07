Cronaca 374

Ordinavano amputazioni e sevizie su bimbi in diretta web: due 17enni denunciati

Erano terribili, e arrivavano fino alle amputazioni - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - le sevizie sui bambini chieste dagli spettatori di video live

Redazione

15 Luglio 2020 14:52

Sono riusciti ad accedere pagando in criptovalute a siti nascosti nel deep web e qui assistevano a violenze sessuali e torture praticate in diretta da adulti su minori, interagendo con i protagonisti delle stesse violenze e richiedendo sevizie sui corpi dei bambini. È quanto accertato dai carabinieri di Siena. In una chat alcuni giovanissimi di tutta Italia diffondevano materiale pedopornografico e razzista. I militari sono riusciti a risalire a due 17enni, un ragazzo e una ragazza ex compagni di scuola residenti in Piemonte e denunciati per pedopornografia e istigazione a delinquere.Erano terribili, e arrivavano fino alle amputazioni - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - le sevizie sui bambini chieste dagli spettatori di video live ai quali si poteva assistere e interagire accedendo a pagamento in siti Internet criptati. Secondo le indagini che hanno portato alla denuncia dei due 17enni piemontesi che avrebbero partecipato via web alle violenze, i luoghi segreti on line, definiti `red rooms´, sarebbero in realtà «verosimilmente nel Sud Est asiatico», riferiscono gli investigatori. Le indagini, coordinate dal procuratore minorile di Firenze Antonio Sangermano, hanno portato oggi a effettuare perquisizioni in cui sono stati sequestrati agli indagati cellulari, computer, tablet, chiavette usb e memorie esterne.



