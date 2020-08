Politica 319

Ordinanza Musumeci sui migranti, Falcone: "Provvedimento di buon senso. Il Governo Conte improvvisa sugli sbarchi"

"Ora ci aspettiamo - ha dichiarato l'assessore regionale - che il Governo non si giri dall'altra parte e trovi le giuste soluzioni"

Redazione

24 Agosto 2020 08:40

“Le reazioni di queste ore all'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci guardano al dito anziché alla luna. In piena emergenza sanitaria, il Governo Conte ha affidato la gestione degli sbarchi ad improvvisate tendopoli e hotspot carnaio privi di requisiti di sicurezza, nonché di spazi idonei a regolare la quarantena e bloccare la diffusione del contagio da covid-19 fra chi giunge in Sicilia. Ecco perché il Governo della Regione ha dovuto prendere atto di una situazione drammatica e ha fatto ricorso a un provvedimento che è legittimo non solo a rigor di Statuto Siciliano, ma soprattutto secondo la logica del buon senso. Ora ci aspettiamo invece che il Governo Conte non si giri dall'altra parte e trovi le opportune soluzione, scongiurando il solito scaricabarile sulle spalle dei siciliani”.



Lo afferma Marco Falcone, assessore della Regione Siciliana e commissario di Forza Italia per Catania e provincia.

