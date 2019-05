Cronaca 605

Operazione "Terre emerse", coinvolto un notaio: "Era già stato segnalato alla commissione regionale di disciplina"

Sul coinvolgimento di un notaio nell'operazione della mafia sui Nebrodi e Madonie, intervengono il Consiglio di Catania e Calatgirone

In riferimento all’operazione Terre Emerse - condotta dalla guardia di finanza di Caltanissetta - il Consiglio notarile di Catania e Caltagirone ci tiene a precisare quanto segue:«Il nostro Consiglio – afferma il presidente Andrea Grasso - ha la principale funzione di svolgere l’attività di vigilanza e controllo sui propri iscritti al fine di garantire, in favore dei cittadini, il corretto esercizio dell’attività notarile, promuovendo le sanzioni - sotto l’aspetto deontologico - dei comportamenti contrari alle norme disciplinari.

Il Notaio coinvolto, per vicende legate alla sua attività professionale, è già stato oggetto di un procedimento disciplinare deliberato dal nostro Consiglio nel mese di febbraio 2019 attualmente pendente presso la Coredi Sicilia (commissione di disciplina dei Notai); con riferimento alla vicenda de quo abbiamo inoltre provveduto immediatamente ad eseguire l’ordinanza di sospensione cautelare.

Continueremo a dare il nostro contributo – prosegue il presidente Grasso - per contrastare la criminalità organizzata: fronteggeremo e combatteremo insieme alla Procura ogni atteggiamento mafioso che inquina la nostra economia e tutto il sistema che ogni giorno si batte per la legalità».





