"Operazione Supermarket" a Gela: tre arresti per spaccio di stupefacenti

La polizia, coordinata dalla procura, ha eseguito tre misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Gela

Redazione

18 Settembre 2019 07:01

La Procura della Repubblica di Gela ha richiesto ed ottenuto una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Gela nei confronti di tre soggetti, uno in custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuato in concorso.Nelle prime ore della mattinata odierna, la suddetta ordinanza custodiale è stata eseguita da personale del Commissariato P.S. di Gela che si è avvalso del supporto delle unità cinofile del Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania.

L’attività di indagine scaturisce da una incisiva, tempestiva e specifica azione di coordinamento svolta dalla Procura di Gela, nell’azione di contrasto all’attività di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, indagine avviata a seguito di una segnalazione giunta in data 26 maggio 2018, presso la Sala Operativa della Questura di Caltanissetta sull’App “YOU POL”.

I particolari dell’operazione di Polizia saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 odierne presso la sala conferenze della Procura della Repubblica di Gela, alla presenza dei vertici della Procura della Repubblica e della Polizia di Stato.



