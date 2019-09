Cronaca 388

Operazione "Stella Cadente": Salvatore Antonuccio si è costituito al Commissariato di gela

Antonuccio , 42 anni, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelate in carcere per associazione mafiosa

Redazione

26 Settembre 2019 16:54

Nel pomeriggio odierno Antonuccio Salvatore, gelese di 42 anni, colpito dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, per associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi, si è costituito presentandosi presso gli uffici del Commissariato di Gela.

