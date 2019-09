Cronaca 242

Operazione "Stella Cadente", l'associazione antiracket: "E' una battaglia vinta dalla città onesta"

Un grande contributo è stato dato dall'associazione presieduta da Renzo Caponetti che ringrazia polizia e magistrati per il lavoro svolto a Gela

Redazione

26 Settembre 2019 17:23

"L’operazione antimafia condotta dalla polizia di Stato, rappresenta per l’associazione Antiracket “G. Giordano” di Gela, che mi onoro di presiedere, un momento di grande orgoglio per una battaglia vinta dalla città onesta che vuole vivere e lavorare, senza condizionamenti e nel rispetto della legalità. Oggi possiamo dire che un altro duro colpo è stato inferto alle cosche mafiose, grazie alla collaborazione di cittadini, ed al lavoro prezioso della Squadra Mobile di Caltanissetta, della Polizia Giudiziaria di Gela, e della DDA di Caltanissetta.A costoro va il ringraziamento personale e di tutti gli associati". E' quanto afferma in una nota il presidente dell'associazione antiracket di Gela, Renzo Caponetti. " Voglio esprimere ancora una volta il mio plauso a quei commercianti che hanno scelto la via della ribellione, e che ho avuto l’onore di accompagnare nel percorso della denunzia. Non saranno soli in tutte le fasi che seguiranno sino all’esito giudiziario. L’operazione stella cadente è un’altra tappa di una città che ha fatto della lotta al racket, la sua bandiera di vita.

Soddisfazioni e ringraziamenti sono stati espressi dal Presidente della F.A.I. Luigi Ferrucci, che domani sarà a Gela per una riunione interna del coordinamento Regionale FAI, e dal Presidente onorario Tano Grasso."





