Cronaca 1207

Operazione "Stella Cadente". Il capo della Squadra Mobile: "Scene di una violenza inaudita, sembrava un set televisivo"

Marzia Giustolisi sottolinea la violenza delle immagini registrate, come quella volta che avevano preso la testa di un soggetto sbattendola al muro

Rita Cinardi

26 Settembre 2019 14:52

"Organizzavano spedizioni punitive simili a sceneggiature televisive. Vedere certe immagini è stato forte anche per noi operatori. Avevamo la sensazione di essere davanti ad un set televisivo. Immagini in cui prendono la testa di un soggetto e gliela sbattono al muro, una in cui imbracciano il fucile e sparano dalla macchina. Una stiddra davvero violenta. Ci sono stati imprenditori che hanno trovato il coraggio di denunciare accompagnati dal presidente dell'antiracket di Gela. Registriamo degli incontri tra la vittima e i fratelli Di Giacomo davvero cruenti. "Ti scanno", "ti levo dal mondo", queste le frasi dei fratelli che usavano dire". Sono i particolari svelati dal capo della Squadra Mobile di Caltanissetta, Marzia Giustolisi, nel corso della conferenza stampa sull'operazione Stella Cadente che ha sgominato questa mattina a Gela soggetti affiliati alla Stiddra. "Un'indagine strutturata sulla Stidda non veniva fatta da almeno 15 anni perché considerate - ha aggiunto Giustolisi - che i capi storici erano stati messi in carcere. Abbiamo avuto questo exploit con la scarcerazione dei fratelli Di Giacomo nel 2014. Prima di Bruno e di Giovanni e poi di Vincenzo nel 2017. C'è quest'ala molto violenta, cruenta, che si innesta ad un'ala imprenditoriale. Questi soggetti non avevano la minima remora a punire soggetti che secondo loro gli mancavano di rispetto per le più svariate ragioni, o di interesse economico (perché non si rifornivano da loro di determinati prodotti) o perché avevano detto una parola fuori posto. Il clima di intimidazione che è nato a Gela è stato davvero capillare. Alcuni cittadini gelesi si rivolgevano a loro per recuperare il motorino, o per risolvere diatribe. E questo ci dà il senso di come l'autorità della Stidda poteva essere percepita comunque a Gela. Un plauso va ai ragazzi della Squadra Mobile e al commissariato di Gela che, essendo presente sul territorio, spesso ci ha fornito delle notizie importanti che sono state puntualmente riscontrate e con pazienza. Si tratta infatti di soggetti che al telefono non dicevano molto. Per questo mettevamo le ambientali al posto giusto, aspettando con pazienza di individuare i loro luoghi di incontri. Da canto loro questi soggetti cercavano anche loro di affidarsi alla tecnologia ma con scarsi risultati. Vi faccio un esempio - ha concluso il capo della Squadra Mobile - un truculento che va a minacciare un imprenditore mostrandogli la pistola, un giorno sì e un giorno no, e poi dice 'sì però io utilizzo messenger così non mi intercettano, dimostrando dunque che ancora non avevano ben chiaro il limite tra quello che possono fare loro e quello che possiamo fare noi".

