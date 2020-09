Cronaca 1287

Operazione Cerbero, Santa Caterina Villarmosa: revocata misura cautelare a Calogero Rizza

Rizza è padre dell’ex presidente del consiglio comunale Cristina Rizza. In passato è stato assessore e presidente del consiglio comunale

Redazione

03 Settembre 2020 11:02

Revocato il divieto di dimora a Santa Caterina Villarmosa a Calogero Rizza raggiunto dalla misura cautelare nel corso dell'operazione Cerbero. Il Gip, Valentina Balbo, ha accolto la richiesta dell'avvocato Giuseppe Dacquì, disponendo la revoca per cessate esigenze cautelari. Rizza è padre dell’ex presidente del consiglio comunale Cristina Rizza. In passato, con altre amministrazioni, è stato assessore ed ex presidente consiglio comunale. Nel corso dell'operazione "Cerbero" del 10 luglio scorso era stato arrestato, tra gli altri, anche l'ex sindaco di Santa Caterina Antonino Fiaccato.

Revocato il divieto di dimora a Santa Caterina Villarmosa a Calogero Rizza raggiunto dalla misura cautelare nel corso dell'operazione Cerbero. Il Gip, Valentina Balbo, ha accolto la richiesta dell'avvocato Giuseppe Dacquì, disponendo la revoca per cessate esigenze cautelari. Rizza è padre dell’ex presidente del consiglio comunale Cristina Rizza. In passato, con altre amministrazioni, è stato assessore ed ex presidente consiglio comunale. Nel corso dell'operazione "Cerbero" del 10 luglio scorso era stato arrestato, tra gli altri, anche l'ex sindaco di Santa Caterina Antonino Fiaccato.

News Successiva Santa Caterina Villarmosa, investita mentre fa attività fisica: anziana muore in ospedale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare