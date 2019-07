Cronaca 472

Blitz "Boomerang", droga ceduta anche a credito: incendi d'auto per recuperare dosi non pagate

L'indagine dei carabinieri di Gela è inziata nel 2017. A capo della presunta organizzazione c'era Giacomo Gerbino

Redazione

23 Luglio 2019 12:12

All’alba di questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, in Gela (CL) e nelle province di Milano, Ragusa, Treviso, Agrigento e Siracusa, con la collaborazione dei militari dell’Arma di quei Comandi Provinciali ed il supporto di unità cinofile, eliportata e dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori Sicilia”, hanno dato esecuzione a nr. 16 misure di custodia cautelare e numerose perquisizioni.L’attività d’indagine, avviata nel 2017 dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gela e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Caltanissetta, attraverso un’indagine di tipo tradizionale e successivi accertamenti tecnici, ha permesso di acquisire elementi indiziari gravi e univoci in ordine all’esistenza ed alla piena operatività di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana ed hashish nel territorio di Gela, facente riferimento alla figura di GERBINO Giacomo.

L’operazione, eseguita dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela è stata denominata “BOOMERANG” poiché, durante lo svolgimento dell’attività, a seguito della sicurezza espressa dagli appartenenti al sodalizio, certi di rimanere impuniti per lo svolgimento dei loro loschi traffici, gli stessi hanno visto invece ritorcersi contro di loro le proprie azioni criminose.

LA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE:

L’approfondimento dell’iniziale attività informativa consentiva di delineare una parte dell’organigramma del sodalizio criminale e individuare, quali elementi cardine dello stesso GERBINO Giacomo e GAMBINO Salvatore, soggetti gravati da precedenti specifici, risultati entrambi promotori e organizzatori del gruppo criminale.

Coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica Caltanissetta, si procedeva, quindi, ad idonea attività tecnica volta a ricostruire le fila dell’intero sodalizio criminale. Le operazioni di monitoraggio permettevano di individuare, quale base operativa e luogo di riferimento del clan, un esercizio commerciale adibito a lavaggio auto, presso il quale, GERBINO Giacomo, fittiziamente impiegato, dirigeva e impartiva ordini ai sodali con la costante collaborazione di GAMBINO Salvatore. L’autolavaggio in questione era gestito da un affiliato, CELONA Giuseppe, circostanza che costituisce ulteriore indice sintomatico di come l’organizzazione criminale fosse ben articolata e ramificata sul territorio.

Core business” del sodalizio era l’intermediazione nell’acquisto di grosse partite di stupefacenti da veicolare e scambiare tra le piazze catanese, vittoriese e gelese: nello specifico GERBINO e GAMBINO percepivano lauti guadagni nell’opera di “brokeraggio”, mettendo altresì a disposizione propri corrieri di fiducia per il trasporto della droga.

L’attività d’indagine ha fatto, altresì, emergere come l’associazione adoperasse l’intimidazione quale metodo per recuperare il denaro dai propri debitori, ai quali talvolta veniva ceduto stupefacente a credito. Tale compito veniva affidato a sodali ritenuti di maggiore caratura criminale.



