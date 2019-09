Cronaca 163

Operazione antimafia "Stella Cadente". Arrestato anche Gaetano Simone mentre sbarcava al porto di Pozzallo

L'uomo è stato arrestato questa mattina dai poliziotti della Squadra Mobile di Caltanissetta

27 Settembre 2019 12:29

Stamattina Simone Gaetano, gelese di 48 anni, colpito dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, per associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti e detenzione illegale di armi, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Caltanissetta al Porto di Pozzallo, appena sbarcato da un natante di linea proveniente dall’isola di Malta.

