Operatore sanitario positivo al Covid-19, il direttore generale Caltagirone chiarisce: "Assunto in data antecedente la circolare. Gli altri comunque sono tutti negativi"

Il manager dell'Asp ha fatto presente che il giovane è rimasto in servizio per soli 2 giorni e ha sempre indossato i dispositivi. Inoltre sono stati estesi tamponi al personale precedentemente assunto

Rita Cinardi

09 Aprile 2020 10:49

Il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, contattato da Seguo News, ha fatto chiarezza in merito all'operatore sociosanitario (Oss) di Mussomeli, in servizio al Sant'Elia di Caltanissetta, risultato positivo al tampone. Il giovane di 24 anni, tornato da Trieste, aveva preso servizio in ospedale il 23 marzo. Poi, eseguito il tampone è risultato positivo. "Credo sia utile fare chiarezza relativamente alla notizia, rimbalzata sugli organi di stampa - ha dichiarato il manager Caltagirone - in merito ad un operatore sanitario, neo assunto al Sant’Elia, risultato positivo al test del coronavirus.

Mi sono sentito con il Sindaco Gambino a cui ho immediatamente dato le informazioni da lui richieste.

Le circolari, le ordinanze e i DPCM, come risaputo da tutti, si susseguono in questi giorni in una maniera frenetica e a tutte le amministrazioni pubbliche o private può accadere di ritrovarsi tra una ordinanza e la successiva che corregge il tiro sulla precedente.

Resta il fatto che l’operatore sanitario in questione, rientrato in Sicilia a metà marzo, è stato assunto e ha preso servizio, nel rispetto delle norme vigenti, in data antecedente ad una circolare che richiedeva alle Aziende Sanitarie di sottoporre a tampone il personale neo assunto prima dell’immissione in servizio.

L’Amministrazione dell’ASP ha ritenuto di dovere estendere retroattivamente le misure della nuova circolare, a scopo cautelativo, effettuando il tampone anche al personale precedentemente assunto.

Per tale ragione è stato effettuato il tampone all’operatore sanitario, comunque asintomatico, che ha interrotto il proprio servizio durato 2 giorni, durante il quale ha obbligatoriamente e continuamente indossato i dispositivi di protezione individuale a tutela della propria persona e delle persone che lo circondavano.

Oltre 40 operatori, sottoposti a tampone, sono risultati tutti negativi e si aggiungono a tanti altri test fatti nei giorni precedenti".



