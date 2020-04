Cronaca 2886

Operatore sanitario del Sant'Elia positivo al Coronavirus, il sindaco Gambino: "Pretendo spiegazioni"

Il giovane operatore, un 24enne di Mussomeli, sarebbe rientrato da Trieste il 23 marzo e avrebbe preso servizio in ospedale prima di eseguire i tamponi

Redazione

07 Aprile 2020 09:23

"Chiederò spiegazioni, anzi le pretenderò. La notizia che è rimbalzata ieri sugli organi di stampa rispetto alla positività di un operatore sanitario dell'Sant'Elia ed il dubbio sulla tempistica che riguarda I tamponi dovrà essere immediatamente fugato. Il dire "è tutto sotto controllo" a me non basta. Voglio capire e devo sapere cosa sta accadendo se c'è un meccanismo che si è inceppato se l'ingranaggio fa acqua da qualche parte. Troppe le notizie che circolano di mancanze. Prima che diventino fatti gravi dobbiamo fare chiarezza me lo chiedono I cittadini ho il dovere di sapere". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gambino in merito alla notizia di ieri di un operatore socio sanitaro in servizio all'ospedale Sant'Elia positivo al covid-19. Il giovane operatore, un 24enne di Mussomeli, sarebbe rientrato da Trieste il 23 marzo e avrebbe preso servizio in ospedale prima di eseguire i tamponi. Poi, una volta in servizio, è risultato positivo al coronavirus.

"Chiederò spiegazioni, anzi le pretenderò. La notizia che è rimbalzata ieri sugli organi di stampa rispetto alla positività di un operatore sanitario dell'Sant'Elia ed il dubbio sulla tempistica che riguarda I tamponi dovrà essere immediatamente fugato. Il dire "è tutto sotto controllo" a me non basta. Voglio capire e devo sapere cosa sta accadendo se c'è un meccanismo che si è inceppato se l'ingranaggio fa acqua da qualche parte. Troppe le notizie che circolano di mancanze. Prima che diventino fatti gravi dobbiamo fare chiarezza me lo chiedono I cittadini ho il dovere di sapere". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Gambino in merito alla notizia di ieri di un operatore socio sanitaro in servizio all'ospedale Sant'Elia positivo al covid-19. Il giovane operatore, un 24enne di Mussomeli, sarebbe rientrato da Trieste il 23 marzo e avrebbe preso servizio in ospedale prima di eseguire i tamponi. Poi, una volta in servizio, è risultato positivo al coronavirus.

Antenna Rai Caltanissetta, interviene il legale delle famiglie: "Occorre procedere al più presto alla parziale riduzione della struttura"

News Successiva Il giovane operatore sanitario del Sant'Elia positivo al covid-19: "Probabile lo abbia preso sul posto di lavoro"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare