Operai al lavoro per sistemare i giardini dell'istituto Testasecca di Caltanissetta, siglata una convenzione

La convenzione è stata siglata fra l'ente di sviluppo agricolo e lo stesso istituto per la cura di uno dei polmoni verdi più belli della città

Redazione

10 Luglio 2019 16:56

E’ stata presa rapidissimamente in considerazione la richiesta formulata dal Presidente dell’istituto Testasecca prof. Alberto Maira all’Ente di Sviluppo Agricolo (ESA) con la quale si chiedeva di poter fruire temporaneamente dell’opera di operai, mezzi tecnici e relativo personale addetto alla conduzione per il riordinino, la cura e la manutenzione dei giardini dell’istituto Testasecca stesso dove si svolgono da sempre attività di beneficienza, solidarietà, eventi culturali, di formazione e informazione sociale e religiosa.Il presidente dell’istituto a nome del Consiglio d’amministrazione, del personale e dei fruitori dei vari servizi ha già ringraziato il personale dell’Ente e ha presenziato all’avvio dei lavori che si è svolto lunedì 8 luglio mattina.

L’opera del personale ESA servirà a rimuovere pericoli tipici della stagione estiva, ad abbellire questo vero e proprio polmone verde della città, a renderlo meglio fruibile per gli anziani e quanti a vario titolo frequentano questa antica e gloriosa struttura frutto tangibile della munifica generosità della nobiltà d’altri tempi.





