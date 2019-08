52

Open Arms ancora senza un porto sicuro, a Lampedusa arriva Richard Gere a sostegno della Ong spagnola

Il noto attore americano si trova a Lampedusa per sostenere l'equipaggio dell'imbarcazione con 121 migranti a bordo

09 Agosto 2019 17:29

«Richard Gere ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo». E’ quanto si legge in una nota di Open Arms, la Ong spagnola che lo scorso 1 agosto ha salvato nel Canale di Sicilia 124 persone che si trovavano su due imbarcazioni alla deriva e da otto giorni è in mare senza aver ottenuto l’autorizzazione ad approdare.«Riteniamo inaccettabile che la vita di uomini, donne e bambini continui ad essere ignorata e che i diritti sanciti

dalle Convezioni internazionali continuino ad essere sistematicamente violati», conclude la nota.



