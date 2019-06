Attualita 339

Ondata di caldo in Sicilia, domani punte di 35 gradi. E' allerta arancione

Il livello di allerta salirà al livello 2 (arancione), che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione

11 Giugno 2019 17:25

Non c'è tregua al Sud e soprattutto nelle Isole. In Sicilia le temperature sono in rialzo, soprattutto nelle giornate di mercoledì 12 e giovedì 13.È stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il bollettino relativo alle ondate di calore previste per la città di Palermo, relativamente alle giornate di oggi, martedì 11 giugno; mercoledì 12 e giovedì 13 giugno.

Nel dettaglio, per la giornata odierna, il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, prevede il livello1 (pre-allerta – colore giallo), con temperatura massima percepita di 33 gradi.

Per la giornata di domani - mercoledì 12 giugno - il livello di allerta salirà al livello 2 (arancione), che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio. La temperatura prevista per le ore 14.00 sarà di 34 gradi(temperatura massima percepita: 35 gradi).

Nella giornata di giovedì 13 giugno, il livello di rischio scenderà ad 1, con temperatura prevista per le ore 14.00 di 30 gradi (temperatura massima percepita: 33 gradi). (Gds.it)



