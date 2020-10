Cronaca 218

Omicidio nel palermitano, si costituisce l'assassino. Il delitto dopo una lite per una donna contesa

Si è costituito nella notte ai carabinieri Michele Mulè, 28 anni, accusato dell'omicidio avvenuto a Camporeale

Redazione

16 Ottobre 2020 10:34

Si è costituito nella notte ai carabinieri Michele Mulè, 28 anni, accusato dell'omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri in piazza Marconi a Camporeale di Benedetto Ferrara, 26 anni. Il giovane avrebbe esploso tre colpi di pistola calibro 38 al culmine di una violenta lite per una donna. Mulè si è presentato in caserma ai carabinieri della compagnia di Partinico che già lo stavano cercando; è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e trasferito nel carcere palermitano di Pagliarelli a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Michele Mulè, che fa parte di una famiglia con numerosi pregiudicati, ha subito ammesso di aver sparato al rivale in amore dopo una violenta discussione e ha consegnato il revolver con cui ha fatto fuoco.



Si è costituito nella notte ai carabinieri Michele Mulè, 28 anni, accusato dell'omicidio avvenuto nella tarda serata di ieri in piazza Marconi a Camporeale di Benedetto Ferrara, 26 anni. Il giovane avrebbe esploso tre colpi di pistola calibro 38 al culmine di una violenta lite per una donna. Mulè si è presentato in caserma ai carabinieri della compagnia di Partinico che già lo stavano cercando; è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e trasferito nel carcere palermitano di Pagliarelli a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Michele Mulè, che fa parte di una famiglia con numerosi pregiudicati, ha subito ammesso di aver sparato al rivale in amore dopo una violenta discussione e ha consegnato il revolver con cui ha fatto fuoco.



Nuovi vice sovrintendenti alla questura di Enna: vantano una pluriennale esperienza in svariati settori

News Successiva La Campania chiude le scuole, l'ira del ministro Azzolina: "E' gravissimo"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare