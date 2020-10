Cronaca 575

Omicidio in provincia di Palermo: giovane di 26 anni ucciso a colpi di arma da fuoco

Camporeale. La lite, a colpi di coltello, sarebbe partita in piazza Marconi, davanti alla Chiesa Madre

16 Ottobre 2020 08:22

Omicidio ieri a tarda sera a Camporeale, in provincia di Palermo. Un giovane di 26 anni, Benedetto Ferrara, è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco. Il presunto assassino è fuggito ma sarebbe stato identificato.Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Partinico. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 22,30 al termine di una lite.

La lite, a colpi di coltello, sarebbe partita in piazza Marconi, davanti alla Chiesa Madre. M.M., le iniziali dell'uomo che ha sparato, sarebbe così tornato a casa per recuperare una pistola calibro 38 con la quale poi ha fatto fuoco su Benedetto Ferrara. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.



