Cronaca 344

Omicidio Fiandaca a Riesi, quattro persone rinviate a giudizio

Le imputazioni sono legate al delitto del trentottenne, anch'egli riesino, Salvatore Fiandaca, ucciso con tre colpi di fucile sparati da distanza ravvicinata

Redazione

04 Dicembre 2019 11:09

Processo per quattro riesini ritenuti coinvolti in un omicidio. E che, per l'accusa, avrebbero avuto ognuno un ruolo in qualche modo differente. Lo ha disposto ieri il gup Omar Modica accogliendo le richieste della procura.Il rinvio a giudizio è stato deciso ieri per Michael Stephen Castorina, 30 anni, Pino Bartoli, di 32, Giuseppe Antonio Santino, inteso «Lucignolo», di 22, Gaetano Di Martino, di 36, tutti di Riesi che sono difesi dagli avvocati Carmelo Terranova, Giovanni Maggio, Vincenzo Vitello, Michele Ambra, Angelo Asaro e Ivan Trupia. Per tutti gli accusati pende l'ipotesi di reato, pesante come un macigno, di concorso in omicidio, peraltro aggravato dalla premeditazione, oltre che porto di armi.

Le imputazioni sono legate al delitto del trentottenne, anch'egli riesino, Salvatore Fiandaca, ucciso con tre colpi di fucile sparati da distanza ravvicinata. Un regolamento di conti che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - sarebbe maturato sull'onda di contrasti per un sospetto giro di droga in paese. Questa la contestazione mossa nei loro confronti dai sostituti procuratori Davide Spina e Claudia Pasciuti titolari del fascicolo. (Vincenzo Falci, Gds.it)



Processo per quattro riesini ritenuti coinvolti in un omicidio. E che, per l'accusa, avrebbero avuto ognuno un ruolo in qualche modo differente. Lo ha disposto ieri il gup Omar Modica accogliendo le richieste della procura.Il rinvio a giudizio è stato deciso ieri per Michael Stephen Castorina, 30 anni, Pino Bartoli, di 32, Giuseppe Antonio Santino, inteso «Lucignolo», di 22, Gaetano Di Martino, di 36, tutti di Riesi che sono difesi dagli avvocati Carmelo Terranova, Giovanni Maggio, Vincenzo Vitello, Michele Ambra, Angelo Asaro e Ivan Trupia. Per tutti gli accusati pende l'ipotesi di reato, pesante come un macigno, di concorso in omicidio, peraltro aggravato dalla premeditazione, oltre che porto di armi.

Le imputazioni sono legate al delitto del trentottenne, anch'egli riesino, Salvatore Fiandaca, ucciso con tre colpi di fucile sparati da distanza ravvicinata. Un regolamento di conti che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - sarebbe maturato sull'onda di contrasti per un sospetto giro di droga in paese. Questa la contestazione mossa nei loro confronti dai sostituti procuratori Davide Spina e Claudia Pasciuti titolari del fascicolo. (Vincenzo Falci, Gds.it)



News Successiva Omicidio Fantauzza a Riesi, ergastolo per Pino e Vincenzo Cammarata. Assolto un solo imputato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare