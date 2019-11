Cronaca 1014

Omicidio di Partinico, il padre di Borgia: "Le donne a volta mandano gli uomini fuori di testa"

Anche la madre di Ana, la vittima, ha parlato ai microfoni di "Mattino Cinque". La donna dice di non avere alcuna intenzione di perdonare Borgia

Redazione

28 Novembre 2019 14:52

"Chiedo scusa alla famiglia di Ana, perchè sono cose che non si devono fare. Ma l'incitazione che oggi le donne hanno, con quale qualche volta si permettono di dire cose tali che l'uomo va fuori di cervello". Sono le parole del padre di Antonino Borgia, l'imprenditore di Partinico che ha ucciso l'amante Ana Maria Lacramioara Di Piazza. L'uomo è stato ospite oggi a "Mattino Cinque"."Due famiglie distrutte", dice il padre dell’uomo, che chiede scusa alla famiglia della vittima. "Non sono cose accettabili. Io fino all'ultimo giorno consigliavo a mio figlio sempre di stare lontano dai guai".

Anche la madre di Ana, la vittima, ha parlato ai microfoni di "Mattino Cinque". La donna dice di non avere alcuna intenzione di perdonare Borgia. "Mia figlia è stata uccisa in modo atroce. Provo un dolore indescrivibile. Adesso il mio unico obiettivo è mio nipote (il figlio undicenne di Ana rimasto orfano, ndr)". (Gds.it)



"Chiedo scusa alla famiglia di Ana, perchè sono cose che non si devono fare. Ma l'incitazione che oggi le donne hanno, con quale qualche volta si permettono di dire cose tali che l'uomo va fuori di cervello". Sono le parole del padre di Antonino Borgia, l'imprenditore di Partinico che ha ucciso l'amante Ana Maria Lacramioara Di Piazza. L'uomo è stato ospite oggi a "Mattino Cinque"."Due famiglie distrutte", dice il padre dell’uomo, che chiede scusa alla famiglia della vittima. "Non sono cose accettabili. Io fino all'ultimo giorno consigliavo a mio figlio sempre di stare lontano dai guai".

Anche la madre di Ana, la vittima, ha parlato ai microfoni di "Mattino Cinque". La donna dice di non avere alcuna intenzione di perdonare Borgia. "Mia figlia è stata uccisa in modo atroce. Provo un dolore indescrivibile. Adesso il mio unico obiettivo è mio nipote (il figlio undicenne di Ana rimasto orfano, ndr)". (Gds.it)



Estremisti di destra, c'è anche "Miss Hitler" tra gli indagati dalla Dda di Caltanissetta: è una milanese di 26 anni

News Successiva "Sergente maggiore di Hitler", una donna ai vertici degli estremisti: emerge dall'inchiesta della Dda di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare