Omicidio Aldo Naro, il cadavere del giovane medico di San Cataldo verrà riesumato

Lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari, Filippo Serio. Verrà effettuata una nuova autopsia per stabilire come il giovane sia morto

Redazione

03 Marzo 2020 11:19

Un altro colpo di scena nel caso per l’omicidio di Aldo Naro. Un risvolto molto doloroso per la famiglia. Il cadavere del medico di 25 anni, ucciso la notte di San Valentino del 2015 nella discoteca Goa, sarà riesumato. Il giudice per le indagini preliminari, Filippo Serio, ha disposto una nuova autopsia, in incidente probatorio, per stabilire come sia morto il giovane di San Cataldo. Per il delitto è stato condannato a 10 anni nel novembre del 2015 Andrea Balsamo.

