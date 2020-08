Cronaca 1386

Omicidio a Palagonia, 85enne uccide il figlio di 47 anni: gli ha tagliato la gola al culmine di una lite

L’uomo è stato fermato e ha confessato il delitto ai magistrati della Procura di Caltagirone che indaga e ha disposto per lui i domiciliari

Redazione

28 Agosto 2020 11:58

Un 85enne, Francesco Guzzardi, al culmine di una lite scaturita per futili motivi ha ucciso con colpi di coltello il figlio Massimo, di 47 anni. Il corpo di quest'ultimo è stato trovato in via Vittorio Emanuele. La vittima era attiva nel settore edile.L'85enne è stato arrestato dai carabinieri a Palagonia, nel Catanese. L’uomo è stato fermato e, interrogato, ha confessato al magistrato della Procura di Caltagirone che indaga e ha disposto per lui gli arresti domiciliari. La vittima nel 1993 era stata arrestata e poi condannata per l’uccisione di una 16enne.



