Cronaca 4914

Omicidio a Caltanissetta: pakistano accoltellato all'interno della sua abitazione

Sul posto i carabinieri della compagnia di Caltanissetta che indagano sull'omicidio

Rita Cinardi

04 Giugno 2020 07:01

Un uomo di nazionalità pakistana è stato ucciso ieri sera intorno alle 23.30 all'interno della sua abitazione di via San Cataldo a Caltanissetta. L'uomo è stato accoltellato. Sul posto i carabinieri della compagnia di Caltanissetta che indagano sull'omicidio.

AGGIORNAMENTO. Tre persone di nazionalità pakistana sono state arrestate dai carabinieri per l'omicidio di un loro connazionale avvenuto ieri sera intorno alle 23.30 all'interno della sua abitazione di via San Cataldo a Caltanissetta. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato ucciso con quattro coltellate alla spalla e al costato. L'immediato intervento dei carabinieri ha permesso di individuare gli autori dell'omicidio in un'abitazione nelle vicinanze dove avevano trovato rifugio, grazie anche alla collaborazione di un terzo extracomunitario. I militari li hanno sorpresi all'ultimo piano di una palazzina di via Fornaia, mentre provavano a far perdere le loro tracce, ancora con i vestiti sporchi di sangue. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Caltanissetta, sono tutt'ora in corso per ricostruire al meglio la vicenda criminale. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio. In corso gli interrogatori.



Un uomo di nazionalità pakistana è stato ucciso ieri sera intorno alle 23.30 all'interno della sua abitazione di via San Cataldo a Caltanissetta. L'uomo è stato accoltellato. Sul posto i carabinieri della compagnia di Caltanissetta che indagano sull'omicidio.

AGGIORNAMENTO. Tre persone di nazionalità pakistana sono state arrestate dai carabinieri per l'omicidio di un loro connazionale avvenuto ieri sera intorno alle 23.30 all'interno della sua abitazione di via San Cataldo a Caltanissetta. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato ucciso con quattro coltellate alla spalla e al costato. L'immediato intervento dei carabinieri ha permesso di individuare gli autori dell'omicidio in un'abitazione nelle vicinanze dove avevano trovato rifugio, grazie anche alla collaborazione di un terzo extracomunitario. I militari li hanno sorpresi all'ultimo piano di una palazzina di via Fornaia, mentre provavano a far perdere le loro tracce, ancora con i vestiti sporchi di sangue. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Caltanissetta, sono tutt'ora in corso per ricostruire al meglio la vicenda criminale. Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio. In corso gli interrogatori.



Caltanissetta, pakistano ucciso con almeno 4 coltellate: tre persone fermate

News Successiva Coronavirus, altri 4 guariti a Caltanissetta portano il totale a 161. I positivi restano 14

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare