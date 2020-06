Cronaca 1201

Omicidio a Caltanissetta, il colonnello Daidone: "Probabile movente legato a un debito, ma potrebbero esserci altri sviluppi"

Il giovane, ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri, è stato raggiunto da almeno quattro fendenti e colpito con un grosso coltello da cucina

Rita Cinardi

04 Giugno 2020 10:54

"Intorno alle 23.15 siamo stati contattati al 112 da alcuni cittadini che ci avevano segnalato una rissa in via San Cataldo. Quando siamo arrivati il giovane pakistano era riverso a terra ormai privo di vita nell'appartamento al secondo piano dove abitava". A raccontare alcuni dettagli dell'omicidio di un giovane pakistano di 32 anni, Siddique Adnan, avvenuto ieri sera a Caltanissetta, è il colonnello Baldassare Daidone, comandante provinciale dei carabinieri. "E' stato contattato il 118 - continua il colonnello Daidone - e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il giovane era stato raggiunto da almeno 4 coltellate e colpito con un grosso coltello da cucina, con una lama di circa 15 centimetri. Immediatamente dopo, grazie all'aiuto dei vicini, sia italiani che stranieri, siamo riusciti ad individuare la casa nelle vicinanze dove si erano nascosti gli autori dell'omicidio, ancora con gli abiti sporchi di sangue. Due di loro sono stati fermati per omicidio aggravato, mentre un terzo è stato arrestato per favoreggiamento. Tutti di nazionalità pakistana. Si presume che il movente sia legato ad un debito ma siamo ancora alle fasi iniziali e ci potrebbero essere ulteriori sviluppi".

