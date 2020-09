I Romanzi di Vincenzo Bonasera

Ognuno di noi ha la sua vita ... ma non è completamente nostra. Dal romanzo "Dentro un'emozione"

Un nuovo appuntamento con un brano di uno dei nove romanzi di Vincenzo Bonasera

07 Settembre 2020 09:15

“ La vita! Ognuno di noi ha la sua vita! Ci appartiene! Ma no… non è nostra, non è completamente nostra. Non è una vita libera. La padronanza della vita è soltanto una libertà illusoria. Una vita umana è affollata da troppi personaggi e avvenimenti che la condizionano, la agitano. La nostra vita è composta da tanti capitoli in un intreccio da romanzo; è proprio qui che, invece, bisogna creare una catarsi, una separazione, una scissione. Ma ciò è possibile? Si può spezzare questo cordone che lega al passato? Il passato, anche se produce sofferenza e rabbia, è pur sempre un passato vissuto, che ha una sua storia, è qualcosa che è stato, che ha prodotto e sa ancora produrre sensazioni. È vivo! Il passato è vivo. È vivo nella disperazione, nell’angoscia, nella solitudine, nel rimpianto. Il passato scorre nelle vene”. ( dal romanzo: “Dentro un’emozione” – 2017 )

