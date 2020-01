Cronaca 316

Oggi l'ultimo saluto a don Ivan Graci: i funerali saranno celebrati dal vescovo alla Chiesa Madre di San Cataldo

Don Ivan aveva desiderato il sacerdozio con grande passione credente, superando tante difficoltà legate alla sua salute

Redazione

03 Gennaio 2020 08:40

La Chiesa nissena è in lutto: don Ivan Graci è tornato alla Casa del Padre il primo gennaio 2020 nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Le esequie saranno presiedute dal Vescovo Mons. Mario Russotto, venerdì 3 gennaio alle ore 16.00 nella Chiesa Madre di San Cataldo.Nato a Caltanissetta il 19 settembre 1977, era stato ordinato sacerdote dal Vescovo Mons. Mario Russotto il 27 settembre insieme a don Luca Milia e don Marco Paternò.

Aveva svolto il suo ministero sacerdotale come Vicario parrocchiale presso le parrocchie: Chiesa Madre in Campofranco, Santa Flavia, San Pio X e San Giuseppe in Caltanissetta, sant’Alberto Magno in San Cataldo e come parroco a San Domenico savio in San Cataldo.

Don Ivan aveva desiderato il sacerdozio con grande passione credente, superando tante difficoltà legate alla sua salute, devotissimo alla Madonna e vicino al carisma della Beata Madre Speranza, fondatrice delle Ancelle e dei Figli dell’Amore Misericordioso di Collevalenza.

Lo ha sempre accompagnato il sorriso e la gioia della fede che comunicavano spontanea simpatia ed empatia in tutte le persone che lo avvicinavano.

La sua giovane età ne rende particolarmente dolorosa la scomparsa per la Chiesa nissena e per il Vescovo che lo aveva ordinato presbitero e sempre accompagnato con paterna sollecitudine nel suo ministero pastorale.



