Offese al giornalista Alessandro Silverio durante telecronaca, il presidente della Sancataldese si scusa a nome della dirigenza

Di seguito la nota a firma del presidente dalla Sancataldese Calcio Ivano La Cagnina

Redazione

08 Ottobre 2020 10:22

Da presidente della Sancataldese Calcio ci tengo a porgere le mie scuse e quelle di tutta la dirigenza verde amaranto all'amico Alessandro Silverio, chi ama il calcio non può restare ad osservare, le offese che sfociano sul personale vanno sempre stigmatizzate, a prescindere da chi provengano.

Durante la diretta abbiamo assistito ad un momento brutto che lo sport, ancora nel 2020, non riesce a scrollarsi di dosso.

Tifare la propria squadra è bellissimo, gli sfottò sono legittimi e tante volte fanno anche sorridere, ma gli insulti non devono mai accettarsi e purtroppo quel giorno ne sono piovuti parecchi da ambe le parti. Io mi ritengo una persona seria, quel giorno che ci siamo stretti la mano con la dirigenza della nissa l'ho fatto perché credo vivamente che sia la strada giusta da perseguire e quindi rimarcando quegli ideali ho deciso di fare la mia parte condannando ogni forma di offesa o come lo chiamano adesso "cyberbullismo", una stretta di mano che condanna le aggressioni e che deve porre limite anche alle istigazioni, perciò andiamo avanti e facciamo il tifo per lo sport.

