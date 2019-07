Cronaca 1460

Occupazione suolo pubblico: a Caltanissetta multate dieci attività commerciali. Resteranno chiuse per cinque giorni

Per ognuno dei titolari dei locali commerciali è stata elevata una multa pari a 171 euro

Rita Cinardi

19 Luglio 2019 14:38

Giro di vite della Polizia Municipale contro chi occupa abusivamente il suolo pubblico. Gli agenti della sezione Annona (commercio) della Polizia Municipale, con il coordinamento del comandante Diego Peruga, in questi giorni stanno effettuando dei controlli a tappeto su tutte le attività commerciali. Nel mirino della Polizia Municipale coloro che hanno sistemato tavoli e sedie negli spazi adiacenti la loro attività. In un solo giorno ben dieci attività in via Libertà, e in tutta la zona che gravita attorno al tribunale, sono state trovate prive di richiesta di occupazione del suolo pubblico. In molti casi non era mai stata presentata e nessuno dei titolari dei locali aveva pagato la tassa relativa. Per ognuno dei titolari dei locali commerciali è stata elevata una multa pari a 171 euro. Inoltre ognuno delle attività dovrà osservare cinque giorni di chiusura non appena sarà emessa l'ordinanza. I controlli ddella Polizia Municipale riprenderanno oggi a partire dalle 15 fino alle 23 in altre zone della città.

