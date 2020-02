Politica 47

Nuovo stadio a Gela, il sindaco incontra il Coni e rispolvera un progetto da 15 milioni di euro

Incontro in municipio tra il sindaco Lucio Greco, gli ingegneri Valerio Petrinca, direttore tecnico di Sport e Salute ed Emiliano Curi, responsabile Patrimonio e Ingegneria

Redazione

12 Febbraio 2020 14:51

"Progettare un nuovo stadio sfruttando il know how del Coni". Questa mattina il sindaco Lucio Greco, l’assessore ai Lavori pubblici Ivan Liardi e il dirigente del settore Emanuele Tuccio hanno incontrato a Palazzo di Città due dirigenti di Sport e Salute S.p.A. (già CONI Servizi), azienda pubblica dello sviluppo dello sport in Italia, producendo e fornendo servizi di carattere generale. Il Comune ha ripreso il progetto del nuovo stadio che rientrava tra le opere finanziabili con il Patto per il Sud di circa 15 milioni e mezzo di euro. Presenti per il Coni gli ingegneri Valerio Petrinca, direttore tecnico di Sport e Salute, ed Emiliano Curi, responsabile Patrimonio e Ingegneria.“Entro brevissimo tempo – ha detto il sindaco Lucio Greco – firmeremo la convenzione con il Coni che ci consentirà di riprendere il progetto che era stato accantonato e definanziato dalla Regione. Sfrutteremo questa sinergia con il Coni per dare alla città uno stadio di serie B”.



