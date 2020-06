Cronaca 209

Nuovo raid contro il PalaCossiga di Gela. Il sindaco lancia un appello: "Basta omertà"

"È impensabile - aggiunge Cristian Malluzzo, assessore allo Sport - che ancora oggi ci siano ragazzi che distruggono strutture pubbliche"

Redazione

04 Giugno 2020 15:24

Alcuni vandali tornano a distruggere la struttura sportiva del PalaCossiga di Gela. Era da poco stata ripristinata l'impiantistica danneggiata.L’amara sorpresa questa mattina. Lunedì scorso la municipalizzata del Comune ha iniziato ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino degli impianti elettrici e di sicurezza del palazzetto comunale distrutto da ignoti durante il lockdown. I lavori procedevano velocemente, ma la notte scorsa i vandali hanno nuovamente agito distruggendo gli impianti elettrici e portando via i fari di emergenza posizionati mercoledì. Dopo l’ennesimo raid, il sindaco Lucio Greco lancia un appello «affinchè si abbatta il muro dell’omertà».

«È impensabile - aggiunge Cristian Malluzzo, assessore allo Sport - che ancora oggi ci siano ragazzi che distruggono strutture pubbliche. I cittadini devono collaborare con le istituzioni, con le forze dell’ordine, perchè episodi simili non accadano più». Indaga la polizia.



