Nuovo incendio a Caltanissetta: a fuoco la Fiat Panda di una casalinga

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri che indagano sull'episodio

04 Gennaio 2020 09:29

Ancora un'auto a fuoco ieri sera in città. In fiamme la Fiat Panda di proprietà di una casalinga di 52 anni che era posteggiata in via Abate I,all'altezza del civico 25. Sul posto, intorno alle 22, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e i carabinieri. Le fiamme sarebbero di origine dolosa. Sul caso indagano i militari dell'Arma. Danni in corso di quantificazione.

