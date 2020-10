Cronaca 563

Nuovo Dpcm, oggi al Comune di Caltanissetta riunione del Coc: la commemorazione dei defunti tra i punti da discutere

Alla riunione, presieduta dal sindaco, oltre ai dirigenti comunali e la Polizia Municipale è prevista anche la partecipazione del responsabile del 118 Giuseppe Misuraca

Rita Cinardi

19 Ottobre 2020 10:48

Convocata per oggi pomeriggio dal sindaco Roberto Gambino la riunione del Centro Operativo Comunale per discutere i punti del nuovo Dpcm che contiene, tra le altre, misure in ordine alla possibilità di chiudere piazze e strade, a partire dalle 21,con l’evidente intento di evitare il rischio di assembramenti e scongiurare i possibili effetti della "movida" sulla diffusione dell’infezione. Tra i punti all'ordine del giorno anche la commemorazione dei defunti e le iniziative da intraprendere in tal senso. Con le disposizioni sul distanziamento sociale, e considerato l'affollamento sugli autobus per raggiungere il cimitero o nei vari vialetti, sarà difficile far rispettare le misure anticontagio. Alla riunione, presieduta dal sindaco, oltre ai dirigenti comunali e la Polizia Municipale è prevista anche la partecipazione del responsabile del 118 Giuseppe Misuraca.

