Nuovo Dpcm, i concorsi pubblici e privati si faranno: testo modificato poco prima della firma

Il testo definitivo prevede che i concorsi si potranno ancora svolgere, compreso quello tanto atteso e discusso della scuola

Redazione

25 Ottobre 2020 13:12

Si potranno ancora svolgere i concorsi pubblici e privati. Nel testo del Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte è infatti saltato il divieto di svolgimento previsto nella bozza.Alla lettera z dell’articolo 1 del testo circolato ieri, infatti, si afferma che "è sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione alla professione...ad esclusione di quelle per il personale sanitario e della protezione civile...fatte salve le procedure in corso". Adesso, invece, il testo definitivo non riporta nulla di ciò per cui tutti i concorsi pubblici e privati, tra cui quello tanto atteso e discusso della scuola potranno andare avanti.



