Nuovo arrivo di migranti, Caltanissetta Protagonista: "Siamo stufi dei proclami del sindaco"

Di seguito una nota del movimento Caltanissetta Protagonista in merito all'arrivo di altri 370 migranti per la quarantena a Pian del Lago

04 Agosto 2020 08:23

Giorno 1 Agosto il Sindaco Gambino tramite comunicato stampa affermava che dopo le rassicurazioni del Ministro Lamorgese non sarebbero più arrivati altri migranti a Pian del lago.Bene, da qualche ora apprendiamo dallo stesso Gambino che i migranti continueranno ad arrivare. Non riusciamo dunque, leggendo il post del primo cittadino, a capire la posizione del Sindaco della nostra città; vuole rimanere fermo sulla sua precedente posizione o questa è la settimana in cui si ritorna a fare gli interessi del Governo giallorosso? E mentre ci siamo, alla riunione con Prefetto e forze dell’ordine oltre ad aumentare i militari qualcuno si è chiesto in merito alle procedure riguardanti la pulizia e la sanificazione della struttura. Il responsabile sanitario del CARA, avrà certamente disposto lo sgombero di tutti i migranti anche per osservare un dettato normativo che prevede di pulire, disinfettare e sanificare i luoghi dove centinaia di esseri umani hanno vissuto e condiviso diversi luoghi in quella struttura.

Ci risulta infatti che come una ormai collaudatissima catena di montaggio, già da qualche giorno sono andati via dal CARA più di 100 migranti, sarebbe interessante sapere con quale provvedimento e a firma di chi ? Ci piacerebbe sapere dove sono stati accompagnati, e soprattutto all’arrivo degli oltre 370 migranti provenienti da Lampedusa o da Porto Empedocle perché non sia stato previsto uno sgombero di almeno un paio di giorni dei luoghi e la relativa sanificazione prevista dai vari DPCM.

Ma tutto ciò è normale?

Siamo stufi dei proclami sui giornali, del genuflettersi al Ministro di turno, se Gambino crede davvero a ciò che ha affermato ieri, e non sono solo parole di circostanza, ci dica giorno e ora e bloccheremo fisicamente l’accesso di nuovi migranti al CARA di Pian del lago insieme a lui, altrimenti la smettesse con questa ipocrisia che ha già stancato tutti offendendo l’intelligenza dei nisseni.



