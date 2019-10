Sport 125

Nuovo acquisto in casa Albaverde, a Caltanissetta arriva la schiacciatrice Tania Marino

Tania Marino, atleta ennese, lo scorso anno era in forza al Nati Canicattì di cui è stata la punta di diamante

11 Ottobre 2019 15:51

Oramai archiviato il forfait della brasiliana Paula Carvalho, che è stata costretta a fermarsi per una stagione in quanto è in attesa di un bambino/a, l’Albaverde ha in questi giorni ufficializzato il tesseramento del forte posto 4 Tania Marino, schiacciatrice ennese lo scorso anno in forza al Natì Canicatti di cui è stata la punta di diamante nell’entusiasmante cammino che ha visto la formazione agrigentina dominare il campionato di serie C.29 anni da poco compiuti con un trascorso nella Mondial Enna e anche una stagione (2012/2013) nelle fila dell’Albaverde quando in uno sfortunato campionato di serie C, caratterizzato da tanti infortuni, totalizzò 16 presenze (di cui 2 in Coppa Sicilia) realizzando 188 punti con una media di quasi 12 punti a partita.

“Siamo molto contenti dell’arrivo di Tania – è stato il commento del presidente dell’Albaverde Sergio Montagnino – che costituisce un valore aggiunto nel nostro roster. La Marino doveva fare coppia come posto 4 ricettore con la brasiliana Carvalho ma, per le vicende oramai note ai più, i nostri piani sono stati scompaginati. La rosa che abbiamo messo a disposizione del nostro tecnico Nanni Di Mario comunque rimane competitiva soprattutto secondo i nostri obiettivi che sono quelli di affrontare la serie C step by step raccogliendo il massimo possibile partita dopo partita.”



